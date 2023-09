Neues Angebot für Pakete und Päckchen Neue Packstation in Jüchen lässt sich per App bedienen

Die gelben „Schrankwände“ mit etlichen Fächer sind vielerorts zu sehen, doch die neue Packstation der DHL Paket GmbH am Netto Markt an der Meisingstraße in Jüchen gehört nach Auskunft des Unternehmens einem „neuen App-gesteuerten Automatentyp“ an. Der benötige kein Display, da die Kunden ihn ausschließlich mit ihrem Smartphone bedienen. Nur per App ist die Station bedienbar. „Wir haben die App-gesteuerten Packstationen intensiv getestet. Die Rückmeldung ist sehr positiv, es hat sich gezeigt, dass die allermeisten Packstationskundinnen und -kunden mit der Nutzung von Apps auf ihrem Smartphone bestens vertraut sind“, erklärt Holger Bartels, Leiter des Multikanalvertriebs des Unternehmensbereichs Post & Paket Deutschland.