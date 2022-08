Wirtschaft in Jüchen : Neue Info-Plattform für Runden Tisch des Gewerbes

Jüchen Der Runde Tisch des Gewerbes hat nun einen eigenen Internetauftritt. Die Webseite informiert nicht nur über die Aktivitäten der Jüchener Gewerbetreibenden. Auch Infos zum Stadtfest sind dort zu finden.

Eine digitale Plattform für den Runden Tisch des Gewerbes in Jüchen hat jetzt Peter Sonnet von der Kommunikationsagentur „Know how“ geschaffen, zu finden ist die Homepage unter www.gewerbe-juechen.de. Der Runde Tisch veranstaltet in Kooperation mit der Stadt die jährliche „Sommersause – Jüchens Stadtfest“, engagiert sich aber auch bei Themen, die Händler und andere Gewerbetreibende angehen, so wurden Vorschläge zur Verbesserung der Parksituation in Jüchen gemacht.