Baustelle im Jüchener Ortskern : Neubau der Volksbank-Filiale in Jüchen startet jetzt

Jüchen In anderthalb Jahren soll der Neubau der Volksbank im Jüchener Ortskern fertig sein. Probleme beim Abriss des Altbaus hatten zu erheblicher Verzögerung geführt.

Ende 2022 soll der Neubau der Volksbank-Filiale am Markt in Jüchen fertig sein – erheblich später als geplant. „In diesen Tagen beginnen die Arbeiten“, kündigt Jörg Holz, Mitglied des Vorstandes der Volksbank Erft, an. An der Stelle der früheren Filiale entsteht wieder ein Wohn und Geschäftshaus. Über der neuen Filiale werden fünf Mietwohnungen, eine davon im Penthaus, errichtet.