„Netzwerk Kunst im Rhein-Kreis“ trifft sich in Grevenbroich „Speed-Dating“ mit Künstlern und Kunstvereinen in der Villa Erckens

Gemeinsamkeit macht stark. Und weil das so ist, gibt es das „Netzwerk Kunst im Rhein-Kreis Neuss“. Das erste Treffen hatte im Liedberger Sandbauernhof stattgefunden. Jetzt gab es eine zweite Zusammenkunft in der Villa Erckens. Dass Kreiskulturdezernent Tilman Lonnes und der Vorsitzende des Kreiskulturausschusses, Jakob Beyen, an der Veranstaltung teilnahmen, hat einen guten Grund: Sie hatten die Bildung eines Netzwerks der Kulturämter angeregt, das als Plattform zum Austausch und Kennenlernen gedacht ist.