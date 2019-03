Bildung in Jüchen: Immer mehr Schüler wollen in die Ogata

Jüchen Die Zahl der 139 Anmeldungen übersteigt die der freien Plätze. An den Standorten Otzenrath und Jüchen läuft ein Auswahlverfahren.

Die Offene Ganztagsgrundschule (Ogata) wird immer beliebter. In diesem Schuljahr besucht mehr als jeder zweite Grundschüler in Jüchen – insgesamt 458 Kinder – die Betreuung. Das Problem: Die Zahl der Anmeldeanträge für das kommende Schuljahr ist höher als 2018 und übersteigt das Angebot frei werdender Plätze. „Aufgrund der aktuellen Anmeldezahlen ist es an den Grundschulstandorten Jüchen und Otzenrath für das Schuljahr 2019/20 erforderlich, in Abstimmung mit Schulleitung, Betreuungsverein und Schulkonferenz ein Auswahlverfahren durchzuführen“, informiert die Stadtverwaltung. Für den Standort Hochneukirch sei ein solches Verfahren ebenfalls vorbereitet – für den Fall weiterer Anträge.