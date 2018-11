Nach Messerstecherei in Jüchen: Haydar A. nach Mordversuch an Ehefrau in Italien gefasst

Jüchen Ende Oktober soll ein Afghane seine Ehefrau auf offener Straße in Jüchen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben und war geflüchtet. Die Frau lebte getrennt von ihrem Mann. Jetzt wurde er in Italien gefasst.

Der wegen eines Mordversuches an seiner getrennt lebenden Ehefrau gesuchte Haydar A. aus Hochneukirch ist jetzt in Italien gefasst worden: Das teilten die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und die Polizei des Rhein-Kreises Neuss am Montag mit. Der 35-jährige aus Afghanistan stammende Mann sei in Bari aufgegriffen worden.

Er soll seine von ihm getrennt lebende Ehefrau am 30. Oktober abends an der Bahnhofstraße in Jüchen-Hochneukirch mit einem Messer so schwer verletzt haben, dass sie in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt werden musste. Unter Führung des Polizeipräsidiums Düsseldorf wurde eine Mordkommission eingerichtet, deren Leiterin, Kriminalhauptkommissarin Silke Gundlach, nun die Festnahme des flüchtigen Messerangreifers bestätigen konnte. Der Verdächtige hatte sich nach der Tat ins Ausland abgesetzt. Bei Kontrollmaßnahmen am vergangenen Freitag fiel der Gesuchte in Bari auf und konnte festgenommen werden. Einzelheiten zur Festnahme sind noch nicht bekannt. Der 35-Jährige soll nun schnellst möglich nach Deutschland überführt werden. Die Ermittlungen dauern an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wurde neben den Ermittlern der Mordkommission auch die Zielfahndung des LKA NRW in die Suche eingebunden