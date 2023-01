Autobahn wird nicht wiederhergestellt Nach Aus für A 61n fordert Stadt Lärmschutz an Autobahn 46

Ursprünglich war geplant, bis 2035 das A 61-Teilstück auf der alten Trasse wiederherzustellen. „Daraus wird nun aber voraussichtlich nichts“, formuliert die Landesregierung vorsichtig. Doch die Realitäten sprechen dagegen: Mit der Vorziehung des Tagebau-Aus verschiebt sich die Lage des Restsees – das Ostufer wird weiter auf Jüchener Gebiet liegen. Die A 61 „wird sich auf Grund der veränderten Geometrie und Lage des Restsees nicht wie vorgesehen wiederherstellen lassen“, heißt es in der Eckpunkte-Vereinbarung zwischen RWE, Land und Bund zum Kohleausstieg 2030, auf die sich die Landesregierung bezieht. Die Konsequenz: Die im Braunkohleplan Garzweiler II enthaltene Verpflichtung zur Wiederherstellung werde, so das Land, aufgehoben, dadurch trage RWE „keine Kosten für die Wiederherstellung der Autobahn“. Allerdings sieht das Eckpunkte-Papier vor, dass sich RWE an der „alternativ zu realisierenden Verkehrsinfrastruktur“ beteiligt, höchstens jedoch in Kostenhöhe für den nun entfallenden A 61-Aufbau.