Diebstahl in Jüchen : Grünes Motorrad in Jüchen gestohlen

Jüchen Am Wochenende wurde in Jüchen ein grünes Motorrad vom Typ Husqvarna Vitpilen 701 gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Diebstahl wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag, 02. Juli am Tannenweg begangen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren zwei dunkel gekleidete Männer gegen 03.20 Uhr in eine Einzelgarage eingedrungen und hatten sich anschließend mit dem Fahrzeug in Richtung Jahnstraße entfernt. Die Straßenmaschine mit dem Kennzeichen GV-FK 86 war zur Tatzeit mit einer auffälligen grünen Folie bezogen und einer neongelben Beschriftung beklebt.