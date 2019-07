Hallenbad Hochneukirch : Grüne fordert mehr Geld für die Bäder

Hochneukirch Mona Neubaur, Landesvorsitzende der Grünen, besuchte auf ihrer Bädertour auch Hochneukirch. Von der DLRG erfuhr sie, wie das Bad mit ehrenamtlichem Engagement geführt wird. Sie fordert mehr Geld für die kommunalen Bäder.

Ein grünes Entchen hatte Mona Neubaur, die Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, für die DLRG Hochneukirch zu ihrem Besuch im Hallenbad an der Gartenstraße mitgebracht. DLRG-Vorsitzende Anja Bossems versprach, das Entchen in die Vitrine im Eingangsraum des Bades neben die Urkunden zu platzieren. Neubaur ist zur Zeit auf Bädertour: Acht hatte sie schon in NRW besucht, 16 weitere sollen noch folgen. Ihre Botschaft lautet: „Schwimmen ist so wichtig wie Lesen oder Schreiben. Deshalb toure ich im Sommer durch NRW und treffe Akteure aus Kommunen, Schwimmbädern, Rettungsdiensten. Denn Daseinsvorsorge bedeutet eben auch, Schwimmbäder für die Bürger und Kommunen zu stärken,“ sagt die Grünen-Vorsitzende, die von den Jüchener Parteikollegen Gerda Einwich und Robert Prinz empfangen wurde.