Kostenpflichtiger Inhalt: Siedlung in Jüchen-West : Die Stadt plant ihr größtes Wohngebiet

Das geplante Baugebiet Jüchen-West soll auf dem bisherigen Ackerland angrenzend an die Riekestraße und mit Anbindung an den Hamscher Kreisel erschlossen werden. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen In einer Bürgerversammlung wurde der Gestaltungswettbewerb für Jüchen-West vorgestellt. Bis zu 500 Wohneinheiten sollen in der größten neuen Siedlung in Jüchen entstehen.