Radfahren in Jüchen : Mit den Radfreunden den Niederrhein entdecken

Jüchen Während der Pandemie haben sich einige ein neues Fahrrad oder E-Bike angeschafft und damit ihre Umgebung erkundet. Interessante Ziele bieten die Radfreunde Jüchen. Das Team hat das Radwanderprogramm für das erste Halbjahr mit 14 Fahrradtouren zusammengestellt.

Am kommenden Sonntag, 27. März, steht das Anradeln auf dem Programm. Die rund 35 Kilometer lange Tour „ist zum Aufwärmen gedacht“, sagt Harald Wilbertz, Geschäftsführer bei den Radfreunden. Start ist um 13 Uhr am Marktplatz in Jüchen. Als „Belohnung“ fürs erste Strampeln gibt es eine Einkehr in einem Café in Glehn (Es gilt die 2G-Regel). Um Anmeldung bei der Familie London , (Telefon 02165 1802), wird bis zum 25. März gebeten.

Am 8. Mai ist der Barfußpfad in Neuss das Ziel, der Entspannung für die Füße bietet. Boltens Bauerncafé in Korschenbroich-Lüttelforst wird am 29. Mai angesteuert. Am 5. Juni geht es durch die Dörfer im Neusser Süden. Und am 19. Juni wird zum neu gestalteten Strategischen Bahndamm in Rommerskirchen geradelt.