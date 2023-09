Fahrradfreundliche Kommune Minister bescheinigt Jüchen Fahrradfreundlichkeit

Zwei der nächsten Verbesserungen in Jüchen: An der L 116 wird ein Bürgerradweg zwischen Hoppers und Neuenhoven gebaut, die Kosten übernimmt der Landesbetrieb Straßen.NRW. Im Frühjahr soll der Weg für Radler durch ehemaliges Tagebaugebiet Richtung Kaster eröffnet werden. Erst wenige Wochen alt ist das Tempo 30 auf der B 59 im Ortskern von Jüchen, für das die Stadt lange gekämpft hatte. Zwar ist ein Radweg in dem beengten Bereich nicht realisierbar, das Tempo-Limit soll aber die Sicherheit für Radfahrer erhöhen. Alles Paletti also? Christine Fuchs nannte noch zwei Maßnahmen auf der To do-Liste: Die Rad-Abstellanlagen an städtischen Gebäuden könnten verbessert werden – und das Thema Nahmobiliät könne stärker beim Internet-Auftritt der Kommune akzentuiert werden.