Ehrung in Grevenbroich : Mehr Schulen sollen beim Sportabzeichen mitmachen

Grevenbroich In diesem Jahr konnten sich acht Grundschulen über einen Obolus für die Teilnahme freuen. Der Stadtsportverband will nun erreichen, dass künftig auch weiterführende Schulen mitmachen.

Die Corona-Krise hat auch die Sportlandschaft ganz schön durchgeschüttelt, so musste die Sportlerehrung in diesem Jahr ausfallen. Beim Event steht auch der Sportabzeichen-Wettbewerb des Stadtsportverbandes auf dem Programm, die Sparkasse Neuss stellt dafür die Preise für die Teilnehmer-Schulen bereit. Auch ohne Sportlehrehrung konnten sich jetzt acht Grundschulen über finanzielle Unterstützung freuen.

„Wir wollen einen Beitrag leisten, Kinder früh an den Sport heranzuführen“, erklärt Jochen Hennen, Filialleiter an der Karl-Oberbach-Straße. SSV-Chef Heinz-Peter Korte betonte, dass der Schulsport wichtig auch für den Vereinsnachwuchs ist. „36 Prozent der 20.000 Mitglieder sind Kinder und Jugendliche.“ Sein Anliegen: Keine einzige weiterführende Schulen sei beim Wettbewerb dabei: „Wir wollen künftig auch sie zur Teilnahme motivieren.“ Die Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule wolle bereits mitmachen.

Die Ausschüttung der Preise ist der Sparkasse auch wichtig, weil Schulen wegen der Pandemie Einnahmequellen wie Schulfeste weggebrochen sind. In diesem Jahr wurden alle acht Schulen gleich bedacht. 560 Euro wurden verteilt, für jede Schule ein überschaubarer Obolus – doch die Lehrerinnen in der Runde freuten sich. „Davon kaufen wir Material wie Seile und Bälle“, sagt Sara Lieven von der Schule St. Josef. Ganz unterschiedlich ist die Erfolgsquote beim Abzeichen. Während an der Jakobus-Schule mehr als vier Fünftel der 168 Teilnehmer es schafften, waren es an der Schule St. Josef etwas mehr als jeder Fünfte, an der Erich-Kästner-Schule knapp jeder Achte. „Viele Kinder können nicht schwimmen“, sagt Lieven. Fürs Abzeichen müssten aber 50 Meter im Becken zurückgelegt werden. „Die Kapazitäten für Schwimmkurse sind begrenzt, und nicht alle Eltern nutzen sie“, sagt Nina Caspers von der Erich-Kästner-Schule. Dieses Jahr stellt sich ein weiteres Problem: „Wegen der Corona-Auflagen wird es schwierig, die Sportabzeichen-Aktion durchzuführen“, erklärt Caspers.