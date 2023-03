Zahlen deutlich gestiegen Mehr Jüchenerinnen wenden sich an die Frauenberatungsstelle

In Jüchen ist die Unterstützung der Mitarbeiterinnen zunehmend gefragt. „Schwerpunkt der Arbeit ist die Beratung von Frauen, die von körperlicher und sexualisierter Gewalt, aber auch von psychischer und struktureller Gewalt betroffen sind“, erläutert Ursula Habrich vom sechsköpfigen Team. „Aber auch Frauen, die sich in einer Lebenskrise befinden, die Probleme in der Partnerschaft, bei der Arbeit oder in der Erziehung haben, wenden sich an uns“.