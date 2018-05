Jüchen : Mehr als 1000 Besucher bei Pfingstmessen

Junge Besucher konnten im Park ihre eigenen Spritzbilder herstellen. Foto: A. Tinter

Jüchen Pater Felix Rehbock hielt die Messen im Garten des Nikolausklosters ab - von einem Spielschiff aus.

Gute Stimmung herrschte am Wochenende am Nikolauskloster: Das Pfingstfest zog Hunderte Besucher an und in das Kloster der Oblatenmissionare, die es diesmal - so wie schon im vergangenen Jahr - etwas kleiner feierten. "Wir konzentrieren uns schwerpunktmäßig auf Familien. Das kennt man von uns, das schätzen die Besucher - und daran wollen wir anknüpfen", sagte Pater Thomas Wittemann gestern am Rande der Veranstaltung, die seit 2017 auch als "gemütliches Fest der Begegnung" gilt. Kinder konnten sich dort etwa auf einer Hüpfburg austoben, im Klosterpark gab es Gegrilltes, Erbsensuppe sowie Kaffee und Kuchen. Ein Zufall: Mit dem gestrigen 21. Mai fiel auch das Fest des Oblaten-Ordensgründers Eugen von Mazenod genau auf das Pfingstfest.

Was die Kloster-Bewohner gefreut haben dürfte: Die beiden großen Messen unter freiem Himmel waren gut besucht. Pater Felix Rehbock hatte dazu eingeladen - Hunderte hörten ihm aufmerksam zu. Die Messen fanden bei den zusammengerechnet rund 1000 Gästen an beiden Tagen großen Anklang. Pater Felix hielt die Gottesdienste vom Spielschiff im Garten des Klosters aus - eine eher außergewöhnliche Kulisse. Mit den Messen ist es ihm einmal mehr gelungen, ganze Familien anzusprechen. Denn bereits am Morgen war das Publikum vom Alter her gut gemischt. Der Kloster-Rektor ging unter anderem auf die Bedeutung des Pfingstfestes - den Geburtstag der Kirche - ein. Das Kloster an sich öffnete sowohl am Sonntag als auch am Montag seine Pforten, Dutzende nutzten die Gelegenheit und sahen sich die Räume der Geistlichen genauer an.



Vor zwei Jahren hatte sich das Kloster-Team dazu entschieden, das Pfingstfest in kleinerem Rahmen zu feiern. "Das Fest ist immer auch vom Wetter und von der Musik abhängig. Zuletzt war es beispielsweise schwierig, Bands zu finden, die an Pfingsten Zeit haben", begründete Thomas Wittemann die Verkleinerung des Festes. Auch die für das Nikolauskloster hohen Kosten hatten eine Rolle gespielt. Mit dem Fest, das jetzt deutlich an Familiencharakter gewonnen hat, dürfte sich das Kloster einen Gefallen getan haben: Bei den kleinen und großen Gästen jedenfalls kam die zweitägige Veranstaltung sehr gut an. Die meisten nahmen das Fest zum Anlass für einen Fahrrad-Ausflug.

