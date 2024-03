Anmeldezahlen in Jüchen Mehr ältere Schüler wollen in den offenen Ganztag

Mit Beginn des Schuljahres 2023/24 sei auch an den beiden Standorten der Grundschule Hochneukirch-Otzenrath eine alternative Betreuung zur OGS, die sogenannte „Kleine Betreuung bis 13.30 Uhr“ eingeführt worden. Das gelte für jeweils eine Gruppe mit maximal 25 Kindern an jedem Standort. Diese kürzere Betreuungsform, bei der weder ein warmes Mittagessen noch eine Hausaufgabenbetreuung angeboten werden, sei für Familien interessant, in denen ein Elternteil teilzeitbeschäftigt sei. An der Grundschule Jüchen sei nach den Herbstferien 2023 eine zweite Gruppe in der schon eingerichteten Kleinen Betreuung eröffnet worden.

Die Aufnahmekapazitäten der Kleinen Betreuung in Otzenrath seien derzeit mit 25 Kindern maximal ausgeschöpft. In Hochneukirch besuchten 19 Kinder die Kleine Betreuung, so dass noch bis zu sechs weitere Kinder aufgenommen werden könnten. Die beiden Gruppen der Kleinen Betreuung am Standort Jüchen umfassten insgesamt 38 Kinder. Die Platzvergabe für das neue Schuljahr für die Offene Ganztagsschule und die Kleine Betreuung soll im März mit den Kooperationspartnern abgestimmt werden.