Umbaumaßnahme : Jüchener Markt: Ab Juli gibt es mehr Platz für Außengastronomie

Jüchen Anfang Juli soll am Markt nach einem Beschluss der Politik ein kleiner Umbau starten: Ein Teil des Bürgersteigs wird erweitert, um mehr Platz für Außengastronomie zu schaffen. Was im Einzelnen geplant ist.

Kräftig aufs Tempo gedrückt hatte die CDU-Fraktion, damit Gastronomen am Jüchener Marktplatz nach den Lockdowns und den damit verbundenen Schließungen mehr Tische draußen aufstellen können. Der Hauptausschuss beschloss, ohne vorige Erörterung im Fachausschuss, auf CDU-Antrag die Verbreiterung des Bürgersteiges. Die Union war an einer schnellen Lösung interessiert, hatte die schöne Jahreszeit im Blick. Nun sind drei Wochen mit Super-Wetter vorbei, doch der Umbau am Markt ist noch nicht erfolgt – mittlerweile ist es draußen unbeständig, zuweilen ungemütlich.