Jüchens ehemalige Bürgermeisterin auf dem „roten Sofa“ Margarete Kranz bleibt Jüchen im Herzen treu

Immer noch freut sich Kranz darüber, dass sie Einladungen zu Schützenfesten und anderen Feiern erhält, obwohl sie sich ganz aus dem politischen und gesellschaftlichen Leben in Jüchen zurückgezogen hat.

1950 in Velbert geboren, hat sie gegen ihren Willen und auf Verlangen des Vaters bei der Stadtverwaltung eine Ausbildung für den gehobenen Dienst absolviert. „Ich wäre lieber Lehrerin geworden“, meinte sie bei der Plauderei mit John, die von vielen interessierten Zuhörern verfolgt wurde. Statt Pädagogin wurde sie Verwaltungsbeamtin, zunächst in Velbert, dann als Beigeordnete in Heiligenhaus, danach als Beigeordnete und Kämmerin in Jüchen.