Online-Angebot in Jüchen Verstopfte Gullys und wilder Müll: Mängelmelder der Stadt wird rege genutzt

In einem anderen Fall geht es um Wassereinläufe, also Gullys, auf der Mühlenstraße, beginnend von der Bahnhofstraße in Richtung Buswendeplatz vor der Grundschule in Hochneukirch und auf dem angrenzenden Parkplatz, sowie dem Weg am Schützenhaus vorbei zur Grundschule. Diese Gullys seien so verstopft, dass bei einem Starkregenereignis mit einer Überflutung des gesamten Bereiches gerechnet werden könne. Die Verstopfung von Wassereinläufen wird auch von der Lindenstraße und vom Radweg zwischen Stessen und Bedburdyck gemeldet. In allen Fällen kümmert sich das Amt für öffentliche Infrastruktur darum.