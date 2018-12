Fotografien aus Alt-Otzenrath: Bilder der verlorenen Heimat

Otzenrath Gert Behr, preisgekrönter Fotograf und gebürtiger Alt-Otzenrather, hat seine durch den Tagebau verlorene Heimat in fantastischen Bildern festgehalten. Behr trifft in die Seele der Umsiedlergeneration.

Ein großer Teil der Jüchener ist durch ein besonderes Schicksal geprägt, das ihr Leben nachhaltig beeinflusst hat: die Umsiedlung. Ganze Ortschaften „verschwanden“ im Tagebauloch, Menschen verloren ihre Heimat und mussten in den neuen Siedlungen wieder von vorne beginnen. Das ist in Otzenrath gelungen, weil sich zum Beispiel der Sportverein, aber auch andere Gruppierungen bemühten, wieder ein funktionierendes Gemeinschafts- und Sozialleben zu etablieren. Zugleich gibt es aber den Geschichtskreis Otzenrath, der mit seinen Publikationen dafür sorgt, dass die alte Heimat nicht in Vergessenheit gerät. Das gelingt insbesondere auch Gert Behr, der mit seinen fantastischen Fotografien die Zeit minutiös dokumentiert hat, als Alt-Otzenrath von der Bevölkerung aufgeben werden musste. Seine dramatischen Fotografien gewinnen in der heutigen Zeit an Aktualität, da im Strukturwandel eine neue Phase ansteht und große Teile der Tagebaugrube wieder urbar gemacht werden sollen.