Lichtfestival 2023 Künstler schaffen Leucht-Spektakel im Park von Schloss Dyck

Peter Snijders aus Belgien zeigt eine sehr sinnliche Arbeit ganz in Weiß. Das Gebäude, das an einen Tempel erinnert, besteht aus weißen Drähten, die mit UV-Licht angestrahlt werden. Auch die unter Denkmalschutz stehenden Gemäuer werden wieder in die Lichtshow einbezogen. An der Südfassade des Schlosses erinnert plötzlich alles an eine Fantasiewelt, die bald Wirklichkeit werden könnte: Da regiert heute schon die Künstliche Intelligenz. Jesper Boogaard aus Dänemark zelebriert die Schönheit von Kristallen, gibt ihnen eine strahlende Bühne. Wavelight aus den Niederlanden projiziert Gemälde großer Meister auf die alten Mauern des Stallhofs. Er möchte damit den Betrachter zum Nachdenken über diese Schätze der Kunst anregen.