Naturnahes Lernen in Jüchen : Thema „Grünes Klassenzimmer“ vertagt

Auf dem Naturlehrpfad in Jüchen bietet der NABU Führungen auch für Schüler an. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Seit mehr als einem Jahr gibt es bei der Jungen Union Pläne für ein „Grünes Klassenzimmer“. Nun sollen die weiterführenden Schulen ihr Konzept der CDU-Fraktion vorstellen. Der NABU wäre zur Kooperation bereit.

Zum ersten Mal haben bereits im März 2021 die Junge Union (JU) und der NABU Jüchen unabhängig voneinander von ihren Plänen für ein „Grünes Klassenzimmer“ gesprochen. Eigentlich sollte alles sehr schnell gehen, allzumal der NABU seine Kooperation angeboten hatte. Gedacht war an eine Einbindung des Naturlehrpfades, der bekanntlich unmittelbar an den beiden weiterführenden Schulen in Jüchen liegt. Doch erst jetzt soll wieder Bewegung in das Projekt kommen. Dazu müssen sich aber die Projektpartner noch treffen.

JU-Vorsitzender Justin Krönauer hofft auf eine Zusammenkunft mit Vertretern der beiden weiterführenden Schulen, bei dem das bereits fertige Konzept der CDU-Fraktion vorgestellt werden soll. Denn eigentlich sei alles startklar: „Wir haben das Konzept fürs Grüne Klassenzimmer mit Lehrer- und Schülervertretern beider weiterführenden Schulen seit einem Jahr in der Schublade liegen“, sagt Krönauer. Zunächst habe er die Hoffnung gehabt, das Konzept als Antrag in die letzte Ratssitzung vor der Sommerpause einbringen zu können. Aber dazu müsse zuerst das Treffen mit allen Beteiligten zustande kommen.

Info Brütende Vögel und Igel sind jetzt gefährdet Heckenschnitt Der NABU Jüchen warnt davor, jetzt die Hecken zu schneiden. Denn es sei für die Vögel Brutzeit. Rasenschnitt Der NABU rät außerdem, die viel verbreiteten Rasenroboter abends abzustellen. Denn sie könnten nachtaktive Igel verletzen.

Welche Kosten auf die Stadt durch ein „Grünes Klassenzimmer“ zukämen und wo dieses dann eingerichtet werden solle, will der JU-Vorsitzende und Ratsherr noch nicht bekannt geben. Denn die Lokalität werde davon abhängen, wie sich der notwendige Schulausbau gestalten werde. Nur so viel: Das „Grüne Klassenzimmer“ solle auf jeden Fall für Gymnasium und Gesamtschule bestimmt und für beide gut erreichbar sein. Krönauer fügt hinzu: „Mich persönlich ärgert es, dass so lange nichts passiert ist“, sagt der Nachwuchspolitiker. Allerdings habe er Verständnis dafür, dass die prekäre Haushaltssituation und der notwendige Schulausbau in Jüchen zunächst Priorität gehabt hätten. Nun liege es tatsächlich an den betroffenen Schulen, ihr Interesse an einem „Grünen Klassenzimmer“ vor allem auch aus pädagogischer Sicht der Politik gegenüber zu verdeutlichen.

Dazu gab es allerdings auch auf Anfrage unserer Redaktion weder aus dem Gymnasium, noch aus der Gesamtschule eine Stellungnahme. Die NGZ wollte von den Schulleiterinnen Susanne Schumacher und Monika Thouet wissen, wie weit die Pläne für das „Grüne Klassenzimmer“ gediehen sind. Außerdem fragte unsere Zeitung an, ob der Naturlehrpfad von Gesamtschule und Gymnasium für den Unterricht genutzt wird und ob es eine Zusammenarbeit mit dem NABU Jüchen gibt. Auch drei Tage nach den schriftlichen Redaktionsanfragen hatte keine der beiden Schulen geantwortet.

Paul Quack vom NABU Jüchen macht ähnliche Erfahrungen. Er wundert sich, dass die beiden weiterführenden Schulen in der Stadt bislang keinen Kontakt zu den Naturschützern aufgenommen haben, beklagt Quack, der gemeinsam mit einem festen Stamm von Aktiven den Naturlehrpfad unmittelbar am Schulzentrum pflegt. Mit Fördermitteln der Stadt und durch Spenden war der Naturlehrpfad denn auch an ebendieser Stelle angelegt worden, um für die beiden benachbarten Schulen einen Anschauungsunterricht in der freien Natur vorhalten zu können. „Wir bieten immer wieder Führungen für den Naturlehrpfad an, aber bislang werden die nur von Kitas genutzt“, berichtet Quack. Aber nicht nur die Führungen am Naturlehrpfad, auch die immer wieder seitens des NABU angebotene Bienenkunde werde als Unterrichtsangebot von den weiterführenden Schulen vor Ort nicht in Anspruch genommen. Anders sehe dies in den Grundschulen aus, berichtet Quack. Da sei die Bienenkunde seit Jahren nachgefragt.