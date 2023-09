Leistungsschau der Stadt Gelungene Sommersause in Jüchen

Es ist schon mutig, ein Stadtfest, das am zweiten Sonntag im September stattfindet, „Sommersause“ zu nennen. Aber wie schon im vergangenen Jahr spielte das Wetter mit, meinte es mit rund 30 Grad sogar etwas zu gut mit den Besuchern. Die nutzten die schattigen Plätze, kamen aber in großer Zahl. An den Läufen beteiligten sich allerdings deutlich weniger Menschen. Nach rund 450 im vergangenen Jahr waren es diesmal nur rund 250. 80 Kids eröffneten den fünften Praxis-Frijters-Stadtlauf Jüchen. Die ehrgeizigsten Erwachsenen entschieden sich für den Halbmarathon: 21,1 Kilometer bei 31 Grad Celsius zu laufen, war schon eine Herausforderung.