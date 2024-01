Gespräch mit Hans-Jürgen Petrauschke Der Landrat talkt im „Roten Salon“ der Jüchener SPD

Hans-Jürgen Petrauschke gab zu bedenken, was passieren würde, wenn Putin den Ukraine-Krieg gewönne: „Dann steht er an der polnischen Grenze – und das wird ihm dann noch nicht genug sein.“ Die Fotos von zerstörten Städten in der Ukraine erinnerten ihn an Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg. Petrauschke verriet noch, dass er gerne Lehrer geworden wäre und dass er sich vor dem Jurastudium für eine Stelle für den gehobenen Dienst in der Finanzverwaltung beworben habe.