Jüchen: Landestheater kommt viermal nach Jüchen

Jüchen Zunächst als Test gedacht, ist eine feste Kooperation mit dem RLT Neuss geplant. Es gibt zunächst vier Theateraufführungen in Jüchen.

Das kulturelle Angebot vor Ort wird jetzt um eine Theaterreihe erweitert, die das Rheinische Landestheater (RLT) Neuss in diesem Jahr zunächst als Testlauf für die Gemeinde Jüchen anbietet. Wenn die zunächst drei Vorstellungen für Erwachsene und Schüler im Forum der Gesamtschule und eine Familienaufführung in der Peter-Giesen-Halle gut angenommen werden, soll die Kooperation durch eine Mitgliedschaft beim RLT Neuss der dann Stadt Jüchen in 2019 fundamentiert werden: Dazu hatte Bürgermeister Harald Zillikens bereits die Zustimmung des Kulturausschusses eingeholt. Nun hoffe er auf die entsprechende Publikumsresonanz: "Wir betreten schließlich Neuland", weiß der Bürgermeister.

RLT-Stücke in Jüchen "Das kunstseidene Mädchen", 26. Juni, ab 19.30 Uhr, Gesamtschulforum; "Tawle - Am Kopf des Tisches", 9. Oktober, ab 19.30 Uhr, Gesamtschulforum; "Nipple Jesus", 20. November, ab 19.30 Uhr, Gesamtschulforum; "Oh, wie schön ist Panama", 16. Dezember, ab 15 Uhr, Peter-Giesen-Halle.

RLT-Intendant Reinar Ortmann hält vor allem den Spielort im Forum der Gesamtschule an der Stadionstraße für besonders gut geeignet. Was dort an Technik und Räumlichkeiten geboten werde, sei "schon fast Luxus". Die Stücke seien aber so konzipiert, dass sie in der Regel nicht mit großer Kulisse auskommen. Bis auf das Theaterstück "Oh, wie schön ist Panama", das in der Vorweihnachtszeit Eltern oder Großeltern mit der Großeltern mit Kindern und Enkeln in die Peter-Giesen-Halle locken soll, kämen alle anderen Stücke mit sparsamen Bühnenbildern aus.