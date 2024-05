Unfall bei Jüchen-Stessen Kollision an Kreuzung fordert vier Verletzte

Stessen · Am Freitagmorgen hat es an der Kreuzstraße nahe Stessen einen folgenschweren Verkehrsunfall gegeben, an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren. In einem saß ein Vater mit seiner zweijährigen Tochter.

10.05.2024 , 14:30 Uhr

Am Freitag gegen 10.20 Uhr ist es auf der L116 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem vier Menschen verletzt wurden. Der Unfall ereignete sich nahe dem Dorf Stessen (Stadtgebiet Jüchen). Dort kreuzt die Kreuzstraße die L116. Wie die Polizei mitteilte, beabsichtigte ein 37-jähriger Mann aus Grevenbroich, mit seinem Klein-Lkw aus Grevenbroich kommend nach links auf die Kreuzstraße Richtung Gierath abzubiegen. Beim Abbiegen übersah der Mann nach ersten Erkenntnissen der Polizei jedoch ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug. In dem entgegenkommenden Auto saßen ein 41-jähriger Mann aus Jüchen und dessen zweijährige Tochter. Der Vater versuchte noch, den Zusammenstoß zu verhindern, touchierte jedoch den abbiegenden Klein-Lkw und stieß frontal mit einem weiteren, dahinter fahrenden Auto zusammen. In diesem wiederum saß eine 56-jährige Frau aus Grevenbroich. Sie erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Leicht verletzt wurden darüber hinaus der Vater und seine kleine Tochter. Überdies zählt eine 63-jährige Frau aus Jüchen zu den Verletzten. Sie hatte in ihrem Auto an der Kreuzung auf freie Fahrt gewartet, als der abbiegende Lkw im Zuge des Unfallgeschehens mit ihrem Gefährt zusammenprallte. Wie die Polizei mitteilte, wurden alle Verletzten vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Auch die Feuerwehr rückte zur Hilfeleistung an. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Landstraße zwischen Gierath und Neuenhoven komplett gesperrt bleiben. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Grevenbroich hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

(cka)