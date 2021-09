Kunst in Jüchen : Schützen-Skulptur auf Kreisverkehr an der Neusser Straße eingeweiht

Zahlreiche Gäste waren zur Einweihung des Kunstwerks gekommen. Das stählerne Werk ziert den Kreisel an der B 59. Foto: Michaelis, Judith

Jüchen Die Stadt Jüchen ist nun offiziell um ein Kunstwerk reicher: Am Samstag ist die vier Meter hohe Stahlskulptur des ehemaligen Landrats Dieter Patt in der Mitte des Kreisverkehrs an der Neusser Straße/In der Aue eingeweiht worden. Der Bürgermeister begrüßte einen besonderen Gast.

Bereits am 29. Mai war das Werk mit einem Schwerlastkran in den Kreisel gehievt worden. Wegen seiner schweren Erkrankung konnte Patt selbst nicht an der Feierstunde teilnehmen. Aber seine Frau Elke war der Einladung der Stadt und der Schützen gefolgt.

Bürgermeister Harald Zillikens begrüßte unter anderem die Mitglieder des Bürgerschützen- und Heimatvereins Jüchen, Ratsmitglieder und den Leiter des Tagebaus Garzweiler, Markus Kosma, und die Frau des Künstlers: „Ich freue mich sehr, dass Sie, liebe Frau Patt, heute hier sind und die von Ihrem Mann, Professor und Landrat Dieter Patt, entworfene Skulptur einweihen.“ Sie sollte später das gelb-blaue Band, das um ein Modell der Skulptur gewickelt war, durchtrennen.

Zillikens ließ die Ereignisse Revue passieren: Im Sommer 2016 sei er mehrfach im Atelier des Künstlers auf Gut Gnadental gewesen. Neben der Politik sei auch über ein Kunstwerk für Jüchen gesprochen worden. In dieser Zeit habe er auch Gespräche mit Thomas Lindgens, dem Präsidenten des Bürgerschützen- und Heimatvereins geführt. Es sei um die Möglichkeit gegangen, in Jüchen auch ein die Schützen repräsentierendes Kunstwerk zu gestalten, „da Jüchen im Gegensatz zu vielen anderen Stadtteilen nicht über einen klassischen Schützenbaum verfügt“. Das Schützenbrauchtum sei als ein alle Ortsteile verbindendes Motiv ausgewählt worden.

Harald Zillekens bedankte sich auch bei Markus Kosma. Der Leiter des Tagesbaus habe sofort seine Unterstützung zugesagt. „Lieber Markus, Du hast mit Deiner Mannschaft großartige Arbeit geleistet. Ursula Keulerts aus Deinem Team hat den Entwurf von Dieter Patt digitalisiert und die Mitarbeiter aus der RWE-Power-Werkstatt, Frank Günther, 2018 Jüchener Schützenkönig, Ralf Heuser, Sebastian Langnicke und Niklas Bösem haben unter der Regie des Werkstattleiters Matthias Jünemann mit großem Geschick die Skulptur gebaut.“ RWE Power habe die Kosten übernommen.

Pfarrer Ulrich Clancett und sein evangelischer Kollege Horst Porkolab weihten das zwei Tonnen schwere Kunstwerk ein. „Segnen – das bedeutet, jemandem etwas Gutes zusprechen“, erklärte Clancett. Pfarrer Porkolab rief dazu auf, gemeinsam das Vater-Unser zu sprechen. Die Jägerkapelle Schüller sorgte für Klänge, die an Schützenfeste erinnerten.

(barni)