Kulturprogramm 2024 in Jüchen Weniger Events – aber alles „erste Sahne“

Neue Akzente will die Stadt bei ihrem Kulturprogramm 2024 setzen: Statt fünf Veranstaltungen wie 2023 wird es im kommenden Jahr lediglich drei geben. Darauf freuen können sich nicht nur – wie bislang – Kabarett-Freunde, sondern auch Musik-Fans: Am 12. März will die Kult-Band Bläck Fööss kölsche Musik und mächtig Stimmung in die Peter-Giesen-Halle in Garzweiler bringen. „Wir versuchen, mit unserem Programm auch andere Publikumsgruppen anzusprechen“, sagt Stadtsprecher Norbert Wolf zur Erweiterung des Konzepts auf die Musik.