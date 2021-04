Protest gegen Neubaugebiet in Bedburdyck : Baugebiet-Kritiker wenden sich an den Petitionsausschuss

Bedburdyck Nachbarn des auf einer Wiesenfläche geplanten Neubaugebietes in Bedburdyck haben sich jetzt an den Petitionsausschuss des Landtages. Die Kritiker lehnen das Projekt ab, sie nennen mehrere Gründe: Der dörfliche Charakter des Ort gehe verloren, Vögel würden Lebensraum verlieren. Zudem befürchten Anwohner, dass sich die Überflutungsprobleme durch 34 zusätzliche Häuser verschlimmern.

Der Protest gegen das geplante Neubaugebiet „An den beiden Enden“ geht weiter. „Wir haben die Anwohner-Initiative Bedburdyck gegründet, zum harten Kern zählen etwa 30 Menschen“, berichtet Guido Wolf, der an der Martinusstraße wohnt. Zusammen mit Günter Winzen hat er sich jetzt zudem als Vertreter für Anwohner der Martinus-, Grevenbroicher und Hemmerdener Straße an den Petitionsausschuss des Landtages NRW gewandt.

Ein ganzes Bündel von Argumenten gegen das Baugebiet, in dem auf einer heutigen großen Wiesenfläche 34 Häuser geplant sind, führen Wolf und Winzen an: Die beiden Wiesen „stellen die ,grüne Lunge‘ des Dorfes“ dar. Auf einer würden „die letzten Kühe im Ort“ gehalten, durch die Bebauung würde der Ort „seinen ländlichen Charakter“ verlieren. Auch mit Blick auf den Artenschutz lehnen die Kritiker das Projekt ab: Fasan, Turmfalke, Buntspecht sowie Waldkauz seien dort zu Hause.

Zudem befürchten Anwohner eine Wiederholung der Überflutungen nach Gewitterregen von August 2020 – und Schlimmeres: Da laut einem Gutachten die 34 Wohneinheiten „zusätzlich an den Kanal auf der Grevenbroicher Straße angeschlossen“ werden sollten, „wird sich die Situation trotz einer geplanten Kanalvergrößerung auf der Martinusstraße noch verschärfen“. Im Planungsausschuss hatten mehrere Politiker betont, dass eine Lösung der Entwässerungsprobleme Voraussetzung für das Baugebiet sei. Um Lösungen geht es im Betriebsausschuss am Montag, mehrere Nachbarn des geplanten Baugebietes wollen dorthin kommen.

Politiker hatten im Planungsausschuss auf die große Nachfrage nach Wohnraum in der Stadt hingewiesen. In ihrer Petition merken die Unterzeichner dazu an, dass in Bedburdyck in den vergangenen beiden Jahrzehnten bereits „zwei große Baugebiete erschlossen“ worden seien, in Gierath entstehe ein weiteres. Aus Sicht der Anwohner führe die geplante Bebauung zudem zu einer „erheblichen Beeinträchtigung und Minderung der Wohn- und Lebensqualität“. Sie versperre bestehenden Häusern „Licht und Sonne“.