Friedhöfe in Jüchen : Klagen über Unkraut auf Friedhofswegen

Friedhöfe in Jüchen

Blick auf den Friedhof in Jüchen: Ein wenig Unkraut ist stellenweise auf den Wegen zu sehen. Foto: Dieter Staniek

Jüchen Bürgermeister weist die Klagen zurück: „Es wäre doch widersinnig, wenn wir auf der einen Seite Blühstreifen anlegen und auf der anderen Seite Glyphosat verwenden würden.“ Die Friedhofskommission hat aber einen Ortstermin.

Mit der Frage nach dem Pflegezustand der Jüchener Friedhöfe brachte Karl-Heinz Mohren (CDU) jüngst ein leidiges Thema im Stadtrat vor, das vor allem in der Hauptwachstumsperiode jedes Jahr erneut aufkommt. Er werde jetzt wieder von Bürgern vermehrt auf die schlechte Pflege vor allem der Friedhofswege angesprochen: „Die Wege sind jetzt sehr stark verkrautet. Liegt das daran, dass von der Stadt Jüchen keine Herbizide mehr verwendet werden?“, fragte Mohren.

Er regte an, um die Bauhofmitarbeiter zu entlasten, ausnahmsweise auf den befestigten Friedhofswegen auf Unkrautvernichtungsmittel zurückzugreifen. Denn der zur Zeit „explodierenden“ Vegetation sei ansonsten nicht mehr Herr zu werden, meinte der Kommunalpolitiker. Es bestehe sogar Unfallgefahr auf „zugewachsenen Friedhofswegen“, meinte Mohren.

Das sieht Bürgermeister Harald Zillikens aber ganz anders: „Von Unfallgefahren kann keine Rede sein“, verwahrte er sich. Das seien Übertreibungen. Die Wege seien durchweg in Ordnung, meinte der Bürgermeister. Und es habe zwar keinen politischen Beschluss zur Vermeidung von Pestiziden in Jüchen gegeben. Aber die Verwaltung lasse sich durch den Gedanken des Umweltschutzes leiten.

SPD-Fraktionsvorsitzender Holger Witting fragte, ob es technische Möglichkeiten gebe, dem Unkraut auf den Friedhofswegen ohne Herbizideinsatz den Garaus zu machen? Die Verwaltung solle prüfen, welche Geräte möglicherweise angeschafft werden könnten, forderte Witting. „Das können wir gerne tun“, sagte der Bürgermeister. Zillkens gab aber zu bedenken: „Die Kosten müssten wir dann aber auf die Friedhofsgebühren draufschlagen“, verdeutlichte der Bürgermeister. CDU-Fraktionsvorsitzender Norbert Esser regte an, das Thema „Pflegezustand auf den Friedhöfen“ erneut in den Fachausschuss zu verweisen. Im übrigen sei für September eine Ortsbegehung durch die Friedhofskommission geplant, bei der der Pflegezustand dann sicherlich ein Schwerpunktthema sein werde. Das Empfinden der Bürger sei nun mal so, dass die Pflege auf den Friedhöfen nachgelassen habe, pflichtete Esser seinem Fraktionskollegen Mohren bei.