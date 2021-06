Polizei sucht Hinweise : Kripo ermittelt wegen Diebstahls auf dem Jüchener Friedhof

Jüchen Den Diebstahl ihrer Geldbörse hat eine 69-Jahre alte Frau gemeldet. Die Polizei sucht nun einen Mann, der sich auf dem Jüchener Friedhof aufgehalten hat und möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehe könnte.

Die Polizei bittet die Jüchener um Unterstützung. Am Mittwoch, 2. Juni, hatte sich eine 69 Jahre alte Frau zwischen 13.30 und 13.45 Uhr auf dem Friedhof an der Friedhofstraße in Jüchen um das Grab ihrer Angehörigen gekümmert. Sie hatte dabei ihre Handtasche abgestellt. Zwischendurch sah sie mehr zufällig einen Mann, der sich relativ zügig in Richtung Friedhofstraße entfernte, dachte sich aber nichts dabei. Als die Seniorin anschließend ein Lebensmittelgeschäft aufsuchte, stellte sie fest, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in der Handtasche befand. Sie erstattete Anzeige. Der Unbekannte, den sie gesehen hatte und der möglicherweise im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte, trug ein auffälliges gelbes T-Shirt. Das Kriminalkommissariat 24 (02131 3000) sucht Zeugen und Hinweise zur Identität des mutmaßlichen Tatverdächtigen.