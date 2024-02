Kriminalitätsbericht in Jüchen Mehr Einbrüche, höhere Aufklärungsquote

Was erzählt man, wenn man nichts sagen darf? „Nur unter Androhung schwerster Strafen“, wie es Polizeihauptkommissar Jochen Hilgers formulierte, sei es möglich, schon jetzt Zahlen aus dem aktuellen Kriminalitätsbericht vorzustellen. „Schon jetzt“ bedeutet, dass zunächst Innenminister Herbert Reul die Zahlen für das ganze Land verkünden muss, bevor es auch Jochen Hilgers, Leiter der Polizeiwache Jüchen, erlaubt ist, zu sagen, wie sich die Straftaten in der Stadt im vergangenen Jahr entwickelt haben. Hilgers behalf sich mit den Zahlen des Jahres 2022, verglich sie grob mit 2023 und umschiffte so die konkreten Daten des vergangenen Jahres.