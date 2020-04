Gemeinden in Korschenbroich und Jüchen : Kirchen uneins bei Gottesdiensten

In der Kapelle und auf der Wiese des Nikolausklosters sollen am Wochenende wieder Gottesdienste stattfinden. Foto: Nikolauskloster

Korschenbroich/Jüchen Die meisten Gemeinden feiern ihre Messen weiterhin ohne Besucher. Ab Mai dürfte dabei unter strengen Auflagen wieder öffentlich gebetet werden. So ist die Situation in Jüchen, Korschenbroich und Glehn.

Vollkommen anders reagiert das Nikolauskloster. Dort finden ab Samstag wieder öffentliche Gottesdienste statt: in der Klosterkirche (Sonntag, 8 Uhr, und ab Montag immer werktags um 7 Uhr) und auf der Klosterwiese (Samstag, 18 Uhr, sowie Sonntag um 10 und um 18 Uhr). In der Kirche muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, maximal 30 Personen dürfen teilnehmen.

Korschenbroich In Korschenbroich wird es zunächst keine öffentlichen Gottesdienste geben. GdG-Leiter Marc Zimmermann stellt jedoch den 10. Mai als möglichen Starttermin in Aussicht. „Dieser Termin ist katholischerseits unter den GdG-Leitern für die Region Mönchengladbach abgesprochen worden“, sagt er. Auch danach solle weiterhin ein Livestream angeboten werden. Auf evangelischer Seite gibt es noch keine Öffnungspläne. Der Sonntag werde mit Video-Angeboten gestaltet. „Anfang nächster Woche werden wir beraten, wie es weitergeht“, sagt Pfarrer Peter Grotepaß.

Glehn In der Glehner Pfarrkirche St. Pankratius wird es zumindest in den nächsten ein bis zwei Wochen noch keine Gottesdienste mit physischer Beteiligung der Gemeinde geben. Das Team um Pfarrer Michael Tewes arbeite an einer Lösung, die für die gesamte Pfarrgemeinschaft gültig sein wird. Anfang kommender Woche soll sich klarer abzeichnen, wie es mit Gottesdiensten in Glehn, Steinforth-Rubbelrath und der Pfarrgemeinschaft weitergehen soll. Auch bei der evangelischen Friedenskirche Glehn gibt es aktuell noch keine Aussage zur Wiederaufnahme der Präsenzgottesdienste.