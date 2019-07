Kulturprogramm der Stadt Jüchen : Mit Konzerten und Kabarettabenden ins zweite Halbjahr

Jüchen Die Konzertreihe „Musik im Schmölderpark“ wird am 24. August, ab 20 Uhr, und am 25. August ab 11 Uhr fortgesetzt.

Auch im zweiten Halbjahr bietet die Stadt Jüchen in ihrem Kulturprogramm sehens- und hörenswerte Veranstaltungen. Neben den alljährlichen Open-Air-Konzerten im Schmölderpark in Hochneukirch, die von Bürgermeister Harald Zillikens ins Leben gerufen worden sind, bietet Jüchen auch weiterhin Kleinkunst im Rahmen von Kabarett-Abenden an. Die Konzertreihe „Musik im Schmölderpark“ wird am 24. August, ab 20 Uhr, und am 25. August ab 11 Uhr fortgesetzt. Der bekannte Komiker und Schauspieler Hans Werner Olm tritt am 11. September in der Peter-Giesen-Halle auf mit seinem Programm „Happy Aua. Neben dem Kabarettprogramm der Stadt findet am 21. September ein Konzert der Big Band des Gymnasiums ab 19 Uhr in der Peter-Giesen-Halle statt. Und der Jüchener Kammerchor 007 gibt am 5. Oktober ab 19.30 Uhr in der St. Jakobus-Kirche in Jüchen ein Konzert.