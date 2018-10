Kontroverse über Zustand des Friedhofes in Jüchen

Diskussion über die Gräberpflege in Jüchen : Kritik am Pflegezustand der Friedhöfe

Stelen für Urnen, wie auf dem Friedhof in Jüchen, werden immer öfter nachgefragt, um die Grabpflege zu vermeiden. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Eine Leserin beschwert sich über Laub auf den Gräbern in Hochneukirch. Der zuständige Dezernent reagiert prompt. Auch in der Politik gibt es eine Kontrovers über den Pflegezustand insbesondere des Friedhofes in Hochneukirch.

Von Gundhild Tillmanns

Das Thema Friedhöfe, Begräbnisformen und vor allem die Pflege der Grabstätten wird aktuell auch in der Politik kontrovers diskutiert. Einig sind sich Politik und Verwaltung lediglich in ihren Beobachtungen, dass immer mehr Urnengräber in Stelen bevorzugt werden, um die aufwendige Pflege von Grabstätten zu ersparen. Kontrovers und durchaus heftig diskutiert wurde jüngst im Rechts- und Sozialausschuss und anschließend auch im Rat über den Pflegezustand der Jüchener Friedhöfe und insbesondere über eine angebliche „Verwilderung“ auf dem Friedhof in Hochneukirch. So hatte zumindest SPD-Mitglied Dennis Gischler im Fachausschuss kritisiert und „schlecht gepflegte Wege“ auf dem Friedhof in Hochneukirch moniert. Dem hatte Bürgermeister Harald Zillikens vehement widersprochen. Gerade der Friedhof in Hochneukirch sei besonders gut gepflegt und könne als Park bezeichnet werden. Genau diese Argumentation griff Gerd Bandemer (CDU) nun im Gemeinderat auf und rügte die Kritik der SPD am Pflegezustand des Hochneukircher Friedhofes als „dummes Zeug“.

NGZ-Leserin Gisela Lingen, die regelmäßig ein Grab auf diesem Friedhof pflegt, klagt aber über Laub, das noch vom Sommer übrig sei und auf die Grabstellen fliege. Zudem verunreinigten Blätter und Grasschnitt die Gräber, das die Mitarbeiter des Bauhofes mit den Blasgeräten aufnähmen und dann einfach „hinten raus“ wieder auf den Gräbern verteilten.



