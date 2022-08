Projektchor aus Jüchen führt Palmeri-Messe auf : Komponist leitet Konzert mit dem Chor 007

Mitglieder des Jüchener Projektchores 007 bei Proben für die Palmeri-Messe im Urlaub auf Malta. Foto: Regniet

Jüchen/Malta Martin Palmeri aus Argentinien dirigiert seine anspruchsvolle Misa Tango. Der Jüchener Projektchor 007 probt sogar im Urlaub für seinen großen Auftritt.

Die Füße im kühlenden Wasser, auf dem Kopf den Sonnenschutz und in der Hand die Partitur für die Misa Tango von Martin Palmeri: So „probten“ jetzt Mitglieder des Jüchener Projektchores 007 beim Urlaub auf Malta für das nächste große Konzert. Chorleiter Matthias Regniet, der mit seiner und einer befreundeten Chorfamilie dort Urlaub machte, hatte sich allerdings mit den „Proben“-Fotos und -Videos“ einen Scherz erlaubt: „Wir haben natürlich nicht wirklich so geprobt“, sagte er über die abgebildeten Orte auf einer Zitadelle, in einem Amphitheater und natürlich am Wasser. „Aber jeder von uns hatte seine Noten dabei und hat für sich geübt“, fügt er hinzu. Schließlich gehen die tatsächlichen Proben für die Aufführung am 18. September jetzt mit einem Übungswochenende in Jüchen in die heiße Phase.

Das sehr anspruchsvolle, 50 Minuten lange Werk wird übrigens vom Komponisten Martin Palmeri selbst dirigiert. Der Projektchor 007 kann die Gelegenheit einer Europa-Tournee des Argentiniers nutzen, der anschließend in Budapest seinen nächsten Auftritt haben wird.

Regniet bedauert allerdings, dass die Palmeri-Messe nicht in Jüchen aufgeführt werden kann: „Wir brauchen einen großen Raum, damit wir genügend Karten verkaufen können. Da reicht das Forum der Gesamtschule in Jüchen nicht aus“, sagt er zum wirtschaftlichen Aspekt der Veranstaltung. Gerne hätte alternativ dazu Pfarrer Ulrich Clancett die Jüchener Jakobuskirche für das Konzert zur Verfügung gestellt. „Aber der Kirchenraum hat zu viel Hall, er ist deshalb für das sehr rhythmische Werk nicht geeignet“, erläutert Regniet. So hat der Verkauf von insgesamt 500 Karten jetzt begonnen. Und Regniet ist sicher, dass sich auch viele Fans von 007 auf den Weg nach Krefeld-Uerdingen, in die dortige Gesamtschule machen werden.

Am Meer probten Chormitglieder von 007 Jüchen auf Malta das Kyrie Eleison aus der Misa Tango. Foto: Regniet

Die Misa Tango ist vom Aufbau her zwar eine regelrechte katholische Messe in lateinischer Sprache, die Palmeri auch in Rom vor seinem argentinischen Landsmann Papst Franziskus aufgeführt hat. Aber Regniet betont: „Wir sind natürlich kein Kirchenchor.“ Deshalb seien auch die ungetauften Chormitglieder und die muslimischen Sänger gefragt worden, ob sie etwas gegen die Misa Tango einzuwenden hätten. „Aber alle wollen mitmachen, auch die Eltern der Kinder und Jugendlichen haben zugestimmt“, betont der Chorleiter. So werden alle 44 Sänger im Alter zwischen elf und 71 Jahren am kommenden Wochenende bei den Proben und bei der Aufführung mit dabei sein. Regniet freut sich besonders über die Beteiligung einiger Weitgereister. Denn durch die Internetproben zu Zeiten des Corona-Lockdowns hatte 007 auch Sänger aus Frankfurt, Münster oder Gütersloh gewonnen, die jetzt bei besonderen Gelegenheiten zu Präsenzterminen eigens nach Jüchen kommen. Die stabilen Mitgliederzahlen und weiterhin immer mal vereinzelte Zuläufe führt Regniet auch auf die Präsenz des Chores durch Youtube-Videos zurück. Eine halbe Million Aufrufe gibt es dort bereits für die aufwendigen und anspruchsvollen Videoproduktionen mit Chor und Solisten.