Kommunalwahl 2020 in Jüchen : Grüne fordern Baumschutzsatzung

Jüchen Umweltschutz, Klima-Neutralität bis 2030 und nachhaltige Mobilität stehen im Wahlprogramm. Das Tagebau-Restloch müsse schnell nutzbar gemacht werden.

Ein weiteres Ziel: Die Stadtverwaltung samt ihrer Einrichtungen von Schulen bis zum Baubetriebshof „soll bis 2030 klimaneutral werden“. Wie das gelingen soll? „Energie sparen, Kraftwärmekopplung einsetzen, an jeder möglichen Stelle erneuerbare Energien gewinnen. Die Stadt verfügt über fast unendliche Dachflächen, die sich für Photovoltaik eignen.“ Ein Teilerfolg. Die Grünen hätten erreicht, dass das Dach fürs geplante Feuewehrgerätehaus in Hochneukirch statisch für eine Anlage vorgesehen wird. Und dann ist da die Tagebaunachfolgelandschaft, in der Umweltschutz ebenfalls eine Rolle spielen soll. In dem großen zu entwickelnden Gebiet „haben wir dafür prädestinierte Möglichkeiten“. Als Beispiel nennt Dederichs das „Grüne Band“ rund um den Tagebau.