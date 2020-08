Parteiloser Bürgermeisterkandidat Georg Stiller : „Umgehungsstraße durch Jüchen-West ist die größte Planungspanne“

Georg Stiller kandidiert als Parteiloser für das Bürgermeisteramt. Er steht an der B59, die Verkehrsbelastung ist eines seiner Themen. Foto: Gundhild Tillmanns

Interview Jüchen Der Kfz-Meister und Betriebswirt Georg Stiller fordert als parteiloser Kandidat den Bürgermeister heraus. Eines der Top-Themen ist die steigender Verkehrsbelastung der Innenstadt. Er spricht auch über den Kohleausstieg und Steuererleichterungen.

Von Gundhild Tillmanns

Bürgermeister Harald Zillikens und die Spitzenkandidaten der Parteien haben ihre Plakate schon aufgehängt, warum sieht man Ihr Gesicht noch nicht an den Straßen?

Stiller Ich hatte schon 200 Plakate drucken lassen, die mir aber nicht gefallen haben. Die neuen Plakate und meine Internetseite werden in Kürze fertig sein. Bei Facebook bin ich schon aktiv. Und mein Papa-Mobil wird für den Wahlkampf auch bald fertig lackiert sein. Das will ich übrigens im Falle meines Sieges für mobile Bürgermeistersprechstunden in den Ortsteilen weiter nutzen.

Zur Person Betriebswirt und Kfz-Meister Bürgermeisterkandidat Georg Stiller, parteilos, 42 Jahre alt. Beruf seit 16 Jahren selbstständiger Kraftfahrzeugtechnik-Meister und Betriebswirt in Jüchen. Familie Vater von zwei Söhnen (vier und acht Jahre alt), lebt mit den Söhnen, seiner Lebensgefährtin und deren 14-jähriger Tochter zusammen. Ehrenamt Förderer der DPSG St. Remigius Viersen, Veranstalter des „Horst-Festivals“ in Mönchengladbach, Unterstützer von Auszubildenden mit Defiziten im Handwerk.

Spötter behaupten, Ihre Kandidatur sei nur ein Spaß, wie ernst nehmen Sie den Wahlkampf?

Stiller Ich investiere Zeit und auch Geld. Beim Sammeln der Unterstützerstimmen habe ich in den Wohnzimmern der Leute gesessen und viel Zuspruch bekommen. Sogar Rentner, die früher mal im Rat oder jahrzehntelang in der Partei waren, wollen mich jetzt wählen. Ich habe auch einen Freundeskreis von Beratern aus der freien Wirtschaft, die mich unterstützen.

Wie haben Sie Ihrer Lebensgefährtin Britta Krahwinkel, die bekanntlich für die CDU kandidiert, begreiflich gemacht, dass Sie als parteiloser Bürgermeisterkandidat antreten wollen?

Stiller Zuerst habe ich das ganz alleine für mich beschlossen. Als ich die Unterlagen im Rathaus abgeholt hatte, habe ich das abends zu Hause zwar gesagt. Sie hat das aber zuerst nicht ernst genommen. Als sie es am nächsten Morgen Schwarz auf Weiß in der NGZ und der RP gelesen hat, da war ihre Reaktion verhalten, mehr will ich nicht sagen. Dazu müssten Britta Krahwinkel selbst und vor allem auch die CDU-Fraktion sagen, was sie davon halten.

Eine Frage bewegt die Gegner Ihrer Kandidatur in diesen Tagen: Wann wird Ihre Baustelle im Gewerbegebiet endlich fertig?

Stiller Sie wird dieses Jahr noch fertig. Wegen Corona konnten die im Ausland bestellten Bauteile nicht geliefert werden. Außerdem musste ich noch mal Anlagen umplanen für Elektro-Autos und Photovoltaik.

Worauf würden Sie sich als Erstes freuen, wenn Sie Bürgermeister würden?

Stiller Ich würde mich auf meine erste Rede vor dem Stadtrat freuen, denn als Parteiloser wäre es mein Anliegen, die Vorabsprachen, die in den Fraktionen immer per Telefonketten laufen, zu unterbinden. Es ist auch für die Bürger frustrierend, wenn die Entscheidungen in den Ausschüssen und im Rat immer schon im Vorhinein abgesprochen sind. Ich würde auch den Bürgern die Möglichkeit einräumen, zu jedem Tagesordnungspunkt Fragen zu stellen, egal, auch wenn wir dann einen ganzen Tag und vielleicht auch noch den nächsten für die Sitzung benötigen würden.

In Ihrem Wahlprogramm fordern Sie eine Verbesserung des Beschwerdemanagements und eine flachere Verwaltungsstruktur. Was meinen Sie damit, reicht der Mängelmelder auf der Homepage der Stadtverwaltung nicht aus?

Stiller Nein, es dauert immer noch zu lange, bis Missstände behoben werden. Dazu fällt mir als Beispiel die defekte Straßenlaterne am Betriebshof der Stadt ein. Die Verwaltung müsste besser digitalisiert sein, die Prozesse müssten schneller ablaufen.

Dabei hat Jüchen doch mit der Stadtwerdung zum Beispiel die Befugnis erhalten, Baugenehmigungen selbst zu bearbeiten und zu erteilen, seither soll es doch viel schneller gehen?

Stiller Ich habe einen anderen Eindruck gewonnen. Es gibt Beispiele in meinem Bekanntenkreis, wo es sogar noch länger mit der Baugenehmigung gedauert hat.

Jüchen ist vom Strukturwandel enorm betroffen und wird eine Vielzahl von Arbeitsplätzen verlieren. In Ihrem Wahlprogramm gehen Sie auf den Strukturwandel nur dahingehend ein, dass Sie einen früheren Kohleausstieg als 2038 fordern. Für wann fordern Sie den – und wie sieht es mit den Arbeitsplätzen aus?

Stiller Der Kohleausstieg ist längst überfällig. Wir müssen jetzt sehen, dass wir die Arbeitsplätze stabilisieren und möglichst viele neue in dem geplanten Gewerbegebiet schaffen. Wir haben in Jüchen aber auch das Problem, dass junge Menschen wegziehen und woanders ihre berufliche Perspektive sehen. Das liegt auch an fehlenden Freizeitangeboten.

Wo und wie sehen Sie denn die Möglichkeit, Freizeitangebote für junge Menschen in Jüchen zu schaffen?

Stiller Man müsste das ehemalige Konzertgelände bei Polo wieder nutzen.

Und was würden Sie für die Jüchener Schulen tun?

Stiller Ich begrüße die geplante Zusammenlegung der beiden Standorte der Gesamtschule. Wichtig wäre es aber, alle Schulen digital besser auszustatten.

Die Verkehrsprobleme liegen Ihnen laut Wahlprogramm ebenfalls am Herzen. Was wollen Sie gegen die weiterhin steigende Verkehrsbelastung der Innenstadt tun?

Stiller Nicht nur die Anwohner der Innenstadt, auch die in Außenorten wie Hackhausen leiden unter der Verkehrsbelastung und der Raserei. Soeben ist meine Lieblingskatze überfahren worden. Nun sorge ich mich um meine Kinder, wenn sie die Straße überqueren müssen. Deshalb braucht Jüchen eine Umgehungsstraße. Allerdings ist es in meinen Augen die größte Planungspanne seit allen Zeiten, dass die Linienführung der Umgehungsstraße mitten durch das Baugebiet Jüchen-West gehen sollte. Da muss unbedingt schnell neu geplant werden.

Schließlich versprechen Sie in Ihrem Wahlprogramm Steuererleichterungen für die Jüchener. An welche Steuern denken Sie dabei und wie wollen Sie das gegenfinanzieren?