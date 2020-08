Kommunalwahl 2020 in Jüchen : FWG will den Strukturwandel forcieren

Jüchen Vorsitzender Berthold Kurzawiak fordert, „auch quer zu denken“, Nischen für Jüchen zu finden. „Warum hier nicht Leinen und Hanf für nachhaltige Textilien anbauen?“, fragt er.

Klimaschutz, Strukturwandel, Schulen und Verkehr – das sind einige der Themenschwerpunkte, mit denen die Freie Wählergemeinschaft (FWG) Jüchen bei der Wahl am 13. September punkten will, Die Zahl von drei Ratsmandaten zu halten, nennt Vorsitzender Berthold Kurzawiak (63) als realistisches Ziel. „Wir konnten in den vergangenen Jahren etwas bewegen. „Der Bürgermeister hat parteiübergreifend Ideen aufgegriffen“, zudem arbeite die FWG gut mit der CDU zusammen. Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED etwa habe die FWG angestoßen. Die Zentralisierung der Gesamtschule geht auf unseren Antrag zurück“, nennt er Beispiele. Auch das Stadtrecht für Jüchen war unserer Thema.“ Was Kurzawiak noch vermisst, ist ein Image für die Kommune – „vielleicht die Stadt mit dem Charme einer Landgemeinde“.