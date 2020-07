Kommunalwahl in Jüchen : Hommel ist der Spitzenkandidat der FWG

Kommunalwahl in Jüchen

Jüchen Die Mitgliederversammlung der Freien Wählergemeinschaft Jüchen in der Bürgerhalle Garzweiler stand im Zeichen der Wahlen im September. Die FWG, so ein Ergebnis der Versammlung, wird keinen eigenen Bürgermeister-Kandidaten stellen.

Im Jahr 2003 wurde die Freie Wählergemeinschaft Jüchen gegründet, seit 2004 ist die FWG im Jüchener Rat vertreten. Von Anfang an dort dabei ist Gerolf Hommel. Der heutige 61-Jährige ist Spitzenkandidat der FWG bei den Kommunalwahlen. Die Mitgliederversammlung der Freien Wählergemeinschaft Jüchen in der Bürgerhalle Garzweiler stand im Zeichen der Wahlen im September.

Die FWG, so ein Ergebnis der Versammlung, wird keinen eigenen Bürgermeister-Kandidaten stellen. Gerolf Hommel war gefragt worden, „doch ich möchte lieber vor Ort Politik machen und nicht im Rathaus sitzen“, sagt er. Keine Mehrheit fand sich in der Versammlung, einen anderen Bürgermeister-Kandidaten zu unterstützen. Einen eigenen Kandidaten hatte die FWG das letzte Mal für die Wahl 2009 mit Stefan Thomassen aufgestellt.

FWG-Vorsitzender Berthold Kurzawiak hofft, dass die Freien Wähler auch in der nächsten Legislaturperiode wie zurzeit mit drei Sitzen im Stadtrat vertreten sein werden. Die Reserveliste führt Gerolf Hommel als Spitzenkandidat an, gefolgt von Andrea Müller (Hochneukirch) sowie Harald Krings (Jüchen). Laut Kurzawiak zeige die FWG mit einem Frauen-Anteil von gut einem Drittel ein eigenes Profil.

In einem Resumée betonte Spitzenkandidat und Fraktionsvorsitzender Gerolf Hommel, dass die FWG in der zu Ende gehenden Ratsperiode doch einige große Ausrufezeichen habe setzen können. Er nannte FWG-Initiativen bezüglich der Stadt-Werdung, der Steigerung der Energie-Effizienz der Stadt unter anderem mit der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, den Planungsstopp der L354n oder der Verfüllung des Restloches von Garzweiler.

Der Strukturwandel wird eines der Schwerpunktthemen im Wahlprogramm der Freien Wähler sein, das in Kürze vorgestellt werden soll. „Ich habe das Gefühl, dass wir der Entwicklung etwas hinterherlaufen. Ich sehe nichts Konkretes, das sich für Jüchen tut“, erklärt der Spitzenkandidat zum Thema Strukturwandel. Und er fordert: „Die Stadt Jüchen braucht die Flächen des Tagebau-Restlochs so schnell wie möglich, am besten schon gestern.“