Kommunalwahl in Jüchen : Alles Wichtige zum Wahltag

Kommunalwahl in Jüchen

Jüchen Rund 19.500 Menschen sind am Sonntag in Jüchen zur Kommunalwahl aufgerufen, doch für das endgültige Wahlergebnis für den Stadtrat müssen sie sich zwei Wochen gedulden.

Nach dem Tod von Grünen-Ratskandidat Wilfried Dietrich wird die Ratswahl im Bezirk 5 in Garzweiler auf den 27. September verschoben, Landrat, Kreistag und Bürgermeister werden dort aber am 13. September gewählt. Die Kandidaten-Nachbesetzung im Wahlbezirk wird am Dienstag, 15. September, 18 Uhr Thema im Wahlausschuss im Haus Katz sein.