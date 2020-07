Wegen Corona in Jüchen : Spielbühne der Kolpingsfamilie verschiebt neues Stück auf 2021

Otzenrath Die Aufführungen der neuen Kriminalkomödie waren für Oktober geplant. Auf der kleinen Bühne sowie im Probenraum könnten die Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Dafür gibt es wieder Frühschoppen.

Geplant waren im Oktober mehrere Aufführungen in der Otzenrather Turnhalle, die Proben liefen bisher ausschließlich per Videokonferenz. Derartige „Proben“ allerdings seien ein Notbehelf und eigentlich nur dazu geeignet, an den Texten zu feilen und viel Lokalkolorit mit ins Geschehen zu bekommen, erläutert der Vorsitzende der Kolpingsfamilie in Otzenrath. Küpper dazu: „In den kommenden Wochen wollen wir uns auf alle Fälle in den Gärten unserer Mitspieler treffen und dort unter Einhaltung der Abstandsregeln in der heutigen Corona-Zeit proben und so im Thema bleiben.“