Strukturwandel in Jüchen : Möglicher Kohleausstieg 2030 setzt Stadt unter Druck

Jüchen Politiker im Ausschuss für Tagebaufolgelandschaften fordern Klarheit über den Termin. Warum auch Volker Mielchen, Geschäftsführer des Zweckverbandes Landfolge Garzweiler, einen Ausstieg 2030 für schwierig hält.

„Wir brauchen in nicht ferner Zukunft Klarheit“, betonte auch Volker Mielchen, der Geschäftsführer des Zweckverbandes Landfolge Garzweiler. Er informierte den Ausschuss über den Stand mehrerer Strukturwandelprojekte. Ein Ausstieg 2030 „wird schwierig. Die Zeitabläufe werden immer kürzer – aber eine neue Landschaft braucht Zeit, sich zu entwickeln“, sagte Mielchen. Zudem würden auch Risiken steigen, etwa durch schnelleren Abbau von Arbeitsplätzen bei RWE. Mielchen erklärte: „Wir brauchen bei einem früheren Ausstieg mehr finanzielle Unterstützung.“ Bislang sei noch wenig an finanziellen Hilfen in der Region angekommen. „Wir haben in diesem Jahr viele Förderanträge gestellt. Etwa im Mai für das grüne Band; einen Förderbescheid vom Bund haben wir bislang aber nicht erhalten.“