Klompenkirmes : Beste Stimmung und fantasievolle Klompen in Otzenrath und Spenrath

Beste Stimmung und fantasievolle Klompen in Otzenrath und Spenrath

Große Kreativität hatten die Otzenrather und Spenrather beim Gestalten ihrer Klompen an den Tag gelegt. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Otzenrath-Spenrath Während in umliegenden Dörfern Schützenfest gefeiert wird, feiern die Otzenrather und Spenrather jetzt ihre Klompenkirmes. Und man merkt, dass sie es genießen, nach der dreijährigen Zwangspause wieder zusammen sein zu dürfen: Die Stimmung ist grandios.

Die Krönung war am Samstag erfolgt, zuvor war das alte Klompenkönigspaar Dirk und Petra Strauch abgekrönt worden. Gestern hatte Dirk Weidemann (52), Vorsitzender der Dorfgemeinschaft, zum ersten Mal nach 30 Jahren beim Klompenzug mit Parade seine Klompen verloren – kann passieren. Seine gute Laune konnte das nicht trüben. Ein Grund: „Wir haben 400 Mitglieder, und rund 400 Menschen haben sich am Großen Klompenzug beteiligt.“

Was auffiel: Es gab die unterschiedlichsten Klompen. Viele waren einfarbig, andere waren mit Applikationen versehen worden. Da sah man, dass etliche Klompenfreunde sehr viel Mühe und Kreativität investiert hatten. Eine besondere Geräuschkulisse gibt es, wenn knapp 800 Klompen im Takt auf den Dielenboden im Festzelt geschlagen werden. So hört sich pure Lebensfreude an.