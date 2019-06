FridaysforFuture : Demonstration in Hochneukirch

Die zuständige Aachener Polizei rechnet mit einer Vielzahl an Menschen, die sich an Aktionen im Rheinischen Braunkohlrevier beteiligen werden.

Großdemonstrationen haben die Aktivisten von „FridaysforFuture“ und „Ende Gelände“ für Samstag, 22. Juni, auch für Hochneukirch angekündigt. Die zuständige Aachener Polizei rechnet mit einer Vielzahl an Menschen, die sich an Aktionen im Rheinischen Braunkohlrevier beteiligen werden. In Hochneukirch auf dem Adenauerplatz wird es am Samstag von 11 bis 12 Uhr eine Auftaktveranstaltung von „FridaysforFuture“ geben. Die Teilnehmer werden laut Stadtverwaltung am Vormittag anreisen. Nach der geplanten einstündigen Auftaktveranstaltung wollen die Demonstranten über die Hochstraße und Holzer Straße ihren Marsch nach Keyenberg antreten. Die Polizei Aachen bereitet sich intensiv auf diese Großdemonstrationen vor. „Der gesetzliche Auftrag der Polizei ist es, die Menschen bei der Ausübung ihres Grundrechts auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu schützen und einen friedlichen Protest zu gewährleisten. Das größte Anliegen ist es dabei, alle Personen und ihr Eigentum vor Schaden zu bewahren“, betont Stadtsprecher Norbert Wolf.

Er fügt hinzu: „Beeinträchtigungen für Bürger sollen so gering wie möglich ausfallen. Dennoch ist es aufgrund der zu erwartenden hohen Teilnehmeranzahl nicht auszuschließen, dass es zu temporären Einschränkungen, Halteverboten und Störungen des öffentlichen Personen- und Nahverkehrs im Stadtgebiet kommen wird.“ Insbesondere am Adenauerplatz, am Bahnhof in Hochneukirch und in den angrenzenden Straßen rechnet die Stadt Jüchen mit größeren Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. Dies sollte bei persönlichen Planungen berücksichtigt werden. „Weiterhin wird darum gebeten, Fahrzeuge nicht in die für die Demonstration eingerichteten Halteverbote, zu stellen“, betont Wolf.