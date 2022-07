Neue Anlaufstelle für Herrchen und Frauchen in Jüchen : Lollis und Donuts für den Hund

Simone Schröder mit „Fusel“ im „Kleinen Gassiladen“. Nicht nur Leckerbissen gibt es, die 44-Jährige ist Heilpraktikerin und Physiotherapeutin. Foto: Dieter Staniek

Kelzenberg In ihrem neuen „Kleinen Gassiladen“ in Kelzenberg bietet Simone Schröder neben Futter für die Vierbeiner auch Beratung und Behandlung an.