Kirche in Corona-Zeit : Kirchenmusiker komponiert Mutmacher für Weihnachten

Jüchen Das neue Lied von Wilhelm Junker für die „Du bist nicht allein“-Aktion ist Teil einer Sammlung von Liedern, die auf der Homepage der Gemeinschaft der Gemeinden in Jüchen für die Weihnachtstage - für kleine Gottesdienste oder für Zuhause - zusammengetragen wurden.

(NGZ) „Du bist nicht allein“ ist das Leitwort der ökumenischen Aktion zum Weihnachtsfest 2020. Evangelische und katholische Kirchengemeinden in Jüchen laden zu vielen Aktivitäten ein, um die Tage trotz der Pandemie kreativ zu gestalten. Im Mittelpunkt stehen am Heiligabend zahlreiche Mini-Gottesdienste in Nachbarschaften, am Gartenzaun, an der Straßenecke oder woanders. „Klar werden da sicher die traditionellen Weihnachtslieder gesungen,“ ist Kirchenmusiker Wilhelm Junker überzeugt. Er hat dazu mit der Gruppe „NiersBlech“ aus Korschenbroich die „Hits“ eingespielt. „Wir stellen die Aufnahmen, die eigens zum Mitsingen eingerichtet wurden, auf der Homepage der Gemeinschaft der Gemeinden Jüchen unter www.gdg-juechen.de zur Verfügung.“