Jüchen: Kindergarten ermittelt neues Königspaar

Jüchen

In einem spannenden Wettbewerb ermittelten die Kinder der Kindertagesstätte "Unserer Lieben Frau" jetzt ihren König für das Schützenfest am kommenden Wochenende. Unter sieben Bewerbern gelang es dem sechsjährigen Ilhan Cavdar, mit einem gezielten Wurf den Papp-Vogel von seinem Gestell zu holen. Im Anschluss an den Vogelwurf wurde die ebenfalls sechsjährige Lara Kopp durch das Los zur Kindergarten-Schützenkönigin bestimmt. Seine Mitbewerber um die Kindergarten-Königswürde werden Ilhan Cavdar an seinem Fest als Minister begleiten, während die Mädchen nun als Hofdamen in schmucken Kleidern fungieren. Am Freitag vor dem Jüchener Schützenfest (25. Mai) zieht das Kindergarten-Regiment zum "richtigen" Schützenkönig, wo es eine Parade vor den kleinen und großen Majestäten geben wird.