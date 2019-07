SG Gierath und Bürgerstiftung Jüchen : 80 Kinder absolvierten das Bewegungsabzeichen

Gierath Rund 80 Kinder des Bewegungskindergartens Kelzenberg und des Montessori-Kinderhauses Stessen bewegten sich ausgiebig in der Sporthalle.

Die SG RW Gierath hat wieder einmal für viel Bewegung in der Dreifachsporthalle gesorgt. Unter der Leitung von Sandra Koglin stand das Kinderbewegungsabzeichen (Kibaz) auf dem Programm. In der Halle waren großzügig Geräteaufbauten verteilt. Und rund 80 Kinder des Bewegungskindergartens Kelzenberg und des Montessori-Kinderhauses Stessen bewegten sich ausgiebig in der Sporthalle. Sie absolvierten mit ihren Laufkarten zehn Stationen des Kibaz, das der Landessportbund für die Drei- bis Sechsjährigen ausschreibt.