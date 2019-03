Kinderbetreuung in Jüchen: Neue Kitaplätze und unbefristete Verträge für die Erzieherinnen

Die neue Kita an der Bahnstraße in Otzenrath muss bereits wenige Monate nach ihrer Eröffnung erweitert werden. Räume für zwei weitere Gruppen werden angebaut. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Die Stadt Jüchen baut nicht nur die Zahl ihrer Kitaplätze aus. Sie begegnet der allgemeinen Personalnot mit neuen unbefristeten Verträgen und Ausbildungsgängen. Erzieher-Praktikanten haben gute Übernahmechancen.

Diese muss und will sich die Stadt allerdings auch mehr als nur etwas kosten lassen, wie Bürgermeister Harald Zillikens an Kostenbeispielen für zusätzliche Kindergartenplätze verdeutlichte. Denn der Fachausschuss votierte einstimmig für die dringend notwendige Erweiterung des noch neuen Kindergartens in Otzenrath an der Bahnstraße, wo die Räume für zwei weitere Gruppen angebaut werden sollen. Pro Kitagruppe müssen laut Zillikens mit reinen Baukosten (ohne Grundstückskosten) von 600.000 bis 700.000 Euro gerechnet werden. Dazu kämen die laufenden Kosten unter anderem für das Personal, sprach er ein großes Problem an: „Der Markt ist ganz schwierig.“ Deshalb beschreitet Jüchen neue Wege bei der Akquise, aber auch bei der Personalbindung in den Kindergärten.